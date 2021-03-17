Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат первого матча полуфинала «Востока» с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— Хорошая, быстрая игра, обоюдоострая. Думаю, зрителям она понравилась. Здорово, что повели в счете, с этим соперником это очень важно. Но первая игра — есть первая игра, здесь все только начинается, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Почему Михаил Фисенко пропустил матч и в чем был смысл не заявлять Тревора Мерфи, но заявлять Адама Рейдеборна, когда сегодня все равно играл Тимур Билялов?

— Почему Миша Фисенко не играл? Мы приняли решение идти другим составом. Такой же вопрос по Мерфи.

— В этом году в «Зеленом дерби» побеждают только хозяева. Это стечение обстоятельств или что-то меняется, когда одна из команд играет дома?

— Не знаю. Но то, что было в регулярном чемпионате — это регулярный чемпионат. Здесь плей-офф и мы понимаем, с кем мы играем, как мы играем. То, что эти домашние игры... Еще раз говорю — нужно и гостевые матчи играть тоже. Плей-офф начинается — здесь нам не до этих подсчетов.