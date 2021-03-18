Шведский защитник Пудас покинул «Йокерит»
12:44
Шведский защитник Джонатан Пудас покинул «Йокерит», информирует сайт клуба.
Контракт с 27-летним защитником, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В этом сезоне ?Пудас провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков. Также у него две игры в плей-офф и одна шайба.
Напомним, «Йокерит» в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.
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