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Шведский защитник Пудас покинул «Йокерит»

12:44
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Шведский защитник Джонатан Пудас покинул «Йокерит», информирует сайт клуба.

Контракт с 27-летним защитником, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне ?Пудас провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков. Также у него две игры в плей-офф и одна шайба.

Напомним, «Йокерит» в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

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