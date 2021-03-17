Скабелка: «У «Локомотива» сегодня была отличная взаимозаменяемость»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в первом матче серии полуфинала Западной конференции против ЦСКА (2:0).

«Равный матч. Конечно, это командная победа. Где-то были ошибки, но мы всегда говорим, что в хоккее нельзя не ошибаться, но важно, если твои партнеры исправляют твои ошибки, - заявил Скабелка. - Сегодня у «Локомотива» была отличная взаимозаменяемость.

Обыграли ЦСКА за счет работы, за счет выполнения задания на игру. Банально, но так и есть. Во втором периоде был момент, когда «армейцы» нас здорово поддавили, а в остальном придерживались нашего плана. ЦСКА здорово использует во втором периоде ближнюю лавку, сделали несколько наложений, и если бы мы не взяли тайм-аут, то против нашей пятерки вышло бы уже третье звено соперника.

Никто специально не хочет удаляться, но это эмоции, это накал. Конечно, мы не хотим получать штрафы в зоне атаки. Оценить игру Ландера? Сыграл на хорошем уровне, но я не хочу никого выделять.

По травме Павла Красковского пока нет никакой информации. Команда сплотилась после его травмы? Да у нас в целом команда сплоченная и дружная».

Следующая игра между командами пройдет 19 марта в Москве.

(Иван Богун)