Канадский нападающий Найт не планирует начинать следующий сезон в КХЛ

По информации «СЭ», канадский нападающий Корбэн Найт не подпишет контракт с клубом КХЛ этим летом. При этом не исключен вариант, при котором экс-нападающий «Барыса» и «Авангарда» вернется в Россию до закрытия трансферного окна в КХЛ.

В завершившемся сезоне-2021/22 31-летний канадец провел 47 матчей за «Авангард», забив 18 шайб и сделав 30 ассистов (18+30).