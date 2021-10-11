Гусев не нашел вариантов в НХЛ и возвращается в СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев не нашел подходящих вариантов в НХЛ и должен вернуться в СКА.

Ранее мы сообщали о договоренности игрока с армейским клубом.

Гусев выступает в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».

В 20 играх за «Дэвилз» в сезоне-2020/21 Гусев отметился 5 (2+3) очками, аналогичную статистику он показал в 11 играх за «Пантерз».

Никита Гусев выступал за СКА с октября 2015 по апрель 2019 года. После этого он был обменян в «Вегас», за который не провел ни одного матча и перешел в «Нью-Джерси».