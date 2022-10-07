Гросс о травме Волка: «Пусть это останется на совести того, кто нанес удар»

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в интервью «СЭ» поделился мнением о травме форварда Кертиса Волка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

— Не удивила настолько грубая игра соперника?

— Не знаю, зачем, но это хоккей. На месте Волка мог оказаться любой другой игрок. Пусть это останется на совести того хоккеиста, кто нанес удар.

Ранее стало известно, что 29-летний казахстанец канадского происхождения выбыл до декабря.