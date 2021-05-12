Глеб Носов продолжит карьеру в «Ладе»
16:31
Хоккейный клуб «Лада» и магнитогорский «Металлург» произвели обмен, в результате которого вратарь Глеб Носов отправился в Тольятти, сообщает официальный сайт «Магнитки» 12 мая. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.
Носов в сезоне-2020/2021 сыграл за «Металлург» в трех матчах КХЛ, заработал коэффициент надежности 2,52 и отразил 88,0% бросков по своим воротам. В ВХЛ Глеб выступал за «Зауралье».
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