Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» назвал имена двух новых помощников главного тренера

16:41
Виктор Игнатьев. Фото ХК «Витязь».
Виктор Игнатьев. Фото ХК «Витязь».
Теги:

Должность помощника главного тренера «Магнитки» занял 50-летний канадский специалист Марк Френч. Контракт рассчитан на 1 сезон, сообщает сайт клуба 12 мая.

На должность помощника главного тренера магнитогорского «Металлурга» также назначен 51-летний латвийский специалист Виктор Игнатьев. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Френч являлся главным тренером и директором по хоккейным операциям команды «Уилинг Нэйлерз» в Западной конференции Хоккейной лиги Восточного побережья.

В 2017 году входил в тренерский штаб национальной сборной Канады (U18).

Игнатьев в прошедшем сезоне входил в тренерский штаб подмосковного «Витязя».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/

Читайте также

«Магнитка» рассматривает варианты расставания с Прохоркиным и Плотниковым
На Кубани мужчина зарубил топором свою семью и устроил пожар
Эксперт оценил потенциал «Железного купола» Израиля
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака — кому нельзя пить

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд