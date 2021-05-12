«Металлург» назвал имена двух новых помощников главного тренера
16:41
Должность помощника главного тренера «Магнитки» занял 50-летний канадский специалист Марк Френч. Контракт рассчитан на 1 сезон, сообщает сайт клуба 12 мая.
На должность помощника главного тренера магнитогорского «Металлурга» также назначен 51-летний латвийский специалист Виктор Игнатьев. Контракт рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне Френч являлся главным тренером и директором по хоккейным операциям команды «Уилинг Нэйлерз» в Западной конференции Хоккейной лиги Восточного побережья.
В 2017 году входил в тренерский штаб национальной сборной Канады (U18).
Игнатьев в прошедшем сезоне входил в тренерский штаб подмосковного «Витязя».
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