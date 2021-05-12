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Пелино, Гольц и Стиллман покинули тренерский штаб «Металлурга»

16:28
Майк Пелино. Фото ХК «Металлург».
Майк Пелино. Фото ХК «Металлург».
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В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга произошли изменения, сообщает сайт клуба 12 мая.

Тренерский штаб команды «Металлург» покидают помощники главного тренера Майк Пелино, Александр Гольц, а также Фредерик Стиллман.

«Хоккейный клуб «Металлург» благодарит тренеров за работу, и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/500137/

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