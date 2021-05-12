Пелино, Гольц и Стиллман покинули тренерский штаб «Металлурга»
16:28
В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга произошли изменения, сообщает сайт клуба 12 мая.
Тренерский штаб команды «Металлург» покидают помощники главного тренера Майк Пелино, Александр Гольц, а также Фредерик Стиллман.
«Хоккейный клуб «Металлург» благодарит тренеров за работу, и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.
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