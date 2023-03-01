Ротенберг ответил, зависит ли его будущее он исхода Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, зависит ли его будущее от исхода Кубка Гагарина в этом сезоне.

В первом матче серии плей-офф КХЛ питерцы дома проиграли минскому «Динамо» (4:6).

«Зависит ли мое будущее в команде от выступления в Кубке Гагарина? Рано еще говорить о будущем, надо говорить про здесь и сейчас. За мое время в СКА были в разных ситуациях, горели и 0-2 «Спартаку», и 0-3 горели, и выиграли эти серии. Мы все отвечаем за результат, здесь не надо посыпать голову пеплом. Для нас ничего не поменялось, нужно 16 побед, нужно выиграть следующую игру», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Минская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта.