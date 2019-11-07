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Генменеджер «Ак Барса»: «При обмене Мусина на Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков»

17:40
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил, почему клуб обменял защитника Дамира Мусина на нападающего «Спартака» Вячеслава Лещенко.

— При обмене Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков, — приводит слова Якубова официальный сайт казанцев. — Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объем работы, с серьезным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18083.html

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