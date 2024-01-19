«Барыс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане 19 января и завершилась победой гостей — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА набрал 58 очков за 52 матча и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 44 очками после 52 игр идет на предпоследней позиции в таблице «Востока».