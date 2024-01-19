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Сегодня, 20:00

«Барыс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Барыс» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане 19 января и завершилась победой гостей — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА набрал 58 очков за 52 матча и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 44 очками после 52 игр идет на предпоследней позиции в таблице «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 54 26 28 63
6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Сибирь 53 21 32 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 52 34 18 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 54 17 37 40
11 Сочи 52 15 37 36
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19.01 17:00
Металлург Мг – Адмирал
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