Стефан Да Коста вернулся в «Автомобилист»

31-летний французский нападающий Стефан Да Коста возвращается в «Автомобилист». Клуб подписал с ним двухлетний контракт, сообщает сайт команды.

??Стефан Да Коста снова в «Автомобилисте»!



В Екатеринбург возвращается французский нападающий Стефан да Коста. Хоккеист, уже выступавший в нашем клубе в сезоне 2018-19, заключил односторонний контракт с «Автомобилистом» сроком на два года. https://t.co/gKnz6Mg6kW pic.twitter.com/fZAMqR8ypK — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 21, 2021

Он уже выступал за екатеринбургскую команду в сезоне-2018/2019, став одним из лучших бомбардиров команды с 48 (22+26) очками в 58 матчах регулярки. В минувшем сезоне Да Коста играл за «Ак Барс».

Стефан Да Коста является игроком национальной сборной Франции, за которую дебютировал в 2009 году. Французский нападающий 8 раз принимал участие в чемпионатах мира.