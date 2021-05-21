Стефан Да Коста вернулся в «Автомобилист»
17:25
31-летний французский нападающий Стефан Да Коста возвращается в «Автомобилист». Клуб подписал с ним двухлетний контракт, сообщает сайт команды.
Он уже выступал за екатеринбургскую команду в сезоне-2018/2019, став одним из лучших бомбардиров команды с 48 (22+26) очками в 58 матчах регулярки. В минувшем сезоне Да Коста играл за «Ак Барс».
Стефан Да Коста является игроком национальной сборной Франции, за которую дебютировал в 2009 году. Французский нападающий 8 раз принимал участие в чемпионатах мира.
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