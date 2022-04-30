Морозов высказался по поводу возможного снижения лимита на легионеров в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о лимите на легионеров в лиге.

— Мы уже высказались, я был на совещании в Минспорта. Наша позиция: 5 легионеров на матч в заявке — это оптимально в связи со всеми событиями. Да, мы знаем аргументы ФХР. Они считают, что это поможет развитию сборной.

— Сборной, которая не играет.

— Давайте не будем говорить об этом. Я все-таки не представитель ИИХФ.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.