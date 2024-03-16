«Трактор» победил московское «Динамо» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
«Трактор» в гостях победил московское «Динамо» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:2.
Победу челябинцам принесли шайбы Никиты Сошникова, Владимира Ткачева, Данила Юртайкина и Артема Блажиевского. Максим Шабанов отдал две голевые передачи.
За бело-голубых отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл. «Динамо» заменило вратаря после трех пропущенных шайб в первом периоде — вместо Ильи Коновалова на лед вышел Максим Моторыгин.
«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Голы: Джиошвили — 2 (Ильенко, Римашевский), 10:26 — 1:0. Сошников — 1 (Блажиевский, Шаров), 14:32 — 1:1. Ткачев — 2 (Шабанов), 16:15 — 1:2. Юртайкин — 1 (бол., Шабанов), 17:59 — 1:3. Блажиевский — 1 (Робинсон), 30:13 — 1:4. О`Делл — 2 (Кудрявцев, Рашевский), 38:48 — 2:4.
Вратари: Коновалов (Моторыгин, 17:59, 57:27) — Фукале.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (11+12+12) — 19 (8+8+3).
Судьи: Раводин, Соин.
16 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9954 зрителя.
Счет в серии: 0-1
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
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|68
|42
|26
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|Ак Барс
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|Автомобилист
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|37
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|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
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|39
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|69
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|47
|54
|12
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|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|2 : 4