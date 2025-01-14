Радулов заявил, что не плевал в арбитра

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался об эпизоде после матча «Локомотив» — СКА (4:3 ОТ). Судьи выписали ему 20-минутный штраф послп окончания овертайма за плевок.

— Ни в кого я не плевал, — сказал Радулов. — После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Но никуда не плевал. Так что довольно обидно потом читать такое в протоколе, у меня же дети, спросят, что папа делает.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 25 (14+11) очков за 41 игру.