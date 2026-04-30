ЦСКА продлил контракт с нападающим Костиным на 3 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Климом Костиным.

Новое соглашение между 26-летним форвардом и армейцами рассчитано до конца сезона-2028/29.

Костин был обменян в ЦСКА из «Авангарда» в январе 2026 года. В этом сезоне игрок провел за красно-синих 20 матчей с учетом в плей-офф, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Ранее в КХЛ Костин также выступал за «Авангард» и московское «Динамо». В составе омской команды он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

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