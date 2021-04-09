«Ак Барс» выиграл второй матч у «Авангарда» в гостях и сравнял счет в серии плей-офф
«Ак Барс» победил «Авангард» в четвертом матче серии финала плей-офф Восточной конференции. Казанцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:1.
Авторами голов в составе «Ак Барса» стали нападающие Михаил Глухов и Станислав Галиев. У «Авангарда» за несколько секунд до конца третьего периода большинство реализовал Корбан Найт.
Казанцы выиграли в гостях второй матч подряд. «Ак Барс» сравнял счет в серии — 2-2.
Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.
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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Глухов — 3 (Бурмистров), 5:03 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Галимов), 40:43 — 0:2. Найт — 4 (бол., Толчинский, Буше), 59:52 — 1:2.
Вратари: Грубец (57:53) — Билялов.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 32 (8+15+9) — 16 (4+7+5).
Судьи: Гофман, Наумов.
9 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
Счет в серии: 2-2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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