«Ак Барс» выиграл второй матч у «Авангарда» в гостях и сравнял счет в серии плей-офф

«Ак Барс» победил «Авангард» в четвертом матче серии финала плей-офф Восточной конференции. Казанцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:1.

Авторами голов в составе «Ак Барса» стали нападающие Михаил Глухов и Станислав Галиев. У «Авангарда» за несколько секунд до конца третьего периода большинство реализовал Корбан Найт.

Казанцы выиграли в гостях второй матч подряд. «Ак Барс» сравнял счет в серии — 2-2.

Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Глухов — 3 (Бурмистров), 5:03 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Галимов), 40:43 — 0:2. Найт — 4 (бол., Толчинский, Буше), 59:52 — 1:2.

Вратари: Грубец (57:53) — Билялов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 32 (8+15+9) — 16 (4+7+5).

Судьи: Гофман, Наумов.

9 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 2-2.