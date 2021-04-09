Квартальнов — о нереализованных моментах Доуса: «Для него это первый опыт игры на такой стадии»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Ак Барс» сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.
— Хорошо, что опять первыми забили. Доиграли, победили.
— Вы говорили, что нужно обращать внимание на мелочи. За счет каких мелочей переиграли соперника?
— Блокировка бросков, вбрасывания. «Авангард» очень четко эти вези делает. Не удаляться важно.
— Доус опять не забил в пустые ворота, чуть не привез гол в большинстве. У него была слава некубкового игрока. Не считаете, что ему пора отдохнуть?
— Посмотрим. Накал большой. Он, конечно, мастер, но есть волнение. Конечно, он должен был забивать. Но такое бывает. Для него это тоже первый опыт игры на такой стадии плей-офф.
— Согласны, что разницу сделал Билялов?
— Полностью согласен. В плей-офф вратарь должен вытаскивать, особенно выездные матчи. И ребята хорошо ему помогали.
(Артур Хайруллин)
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