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Квартальнов — о нереализованных моментах Доуса: «Для него это первый опыт игры на такой стадии»

21:45
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.

— Хорошо, что опять первыми забили. Доиграли, победили.

— Вы говорили, что нужно обращать внимание на мелочи. За счет каких мелочей переиграли соперника?

— Блокировка бросков, вбрасывания. «Авангард» очень четко эти вези делает. Не удаляться важно.

— Доус опять не забил в пустые ворота, чуть не привез гол в большинстве. У него была слава некубкового игрока. Не считаете, что ему пора отдохнуть?

— Посмотрим. Накал большой. Он, конечно, мастер, но есть волнение. Конечно, он должен был забивать. Но такое бывает. Для него это тоже первый опыт игры на такой стадии плей-офф.

— Согласны, что разницу сделал Билялов?

— Полностью согласен. В плей-офф вратарь должен вытаскивать, особенно выездные матчи. И ребята хорошо ему помогали.

(Артур Хайруллин)

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