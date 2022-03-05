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Главный арбитр КХЛ: «Количество судейских ошибок у нас и в НХЛ отличается кардинально. Здесь их меньше»

Алексей Анисимов сравнил работу судей в КХЛ и в НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судейство в Континентальной хоккейной лиге не хуже, а даже лучше, чем в НХЛ.

— Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением, что в КХЛ судят даже лучше, чем в НХЛ. Можете с этим согласиться?

— Я всегда сравниваю судейство в НХЛ и КХЛ. Не хочется оценивать своих североамериканских коллег, но, поверьте, количество ошибок у нас и за океаном отличается кардинально. Здесь их меньше. Почему-то в России судей только критикуют. Руководители клубов очень сильно переживают на тему судейских ошибок, хотя самое главное — они сейчас стали понимать, что это происходит не из-за предвзятого отношения. Судьи — это обычные люди, которые тоже ошибаются. Не все это понимают, — цитирует Анисимова «РБ Спорт».

— А благодаря чему удалось добиться судейства лучше, чем в НХЛ?

— Чувство ответственности и мотивационная сетка. То, как судьи продвигаются по плей-офф, позволяет им получить в следующем сезоне новый контракт. Они много думают на этот счет. Конечно, хочется, чтобы давления на наших судей было поменьше, но пока ситуация такая.

— У нас хоккеисты говорят: «Когда мы ошибаемся, то нас наказывают, а судей — нет». Наказывают ли судей в КХЛ за ошибки?

— Система наказаний уже есть давно. Игроки не знают, что у судей есть премиальная и бонусная часть в зарплате. В зависимости от работы арбитр может не получить бонусы за сезон. Если судья провел плохо матч, с него снимаются один-четыре процента ГОДОВОГО контракта. У хоккеистов такого нет: как бы они ни играли, они получают фиксированную часть по своему соглашению полностью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-arbitr-khl-kolichestvo-sudejskih-oshibok-u-nas-i-v-nhl-otlichaetsya-kardinal-no-zdes-ih-men-she/
КХЛ
НХЛ
Алексей Анисимов
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7 Локомотив 47 23 24 55
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Трактор - Нефтехимик
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