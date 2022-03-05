Главный арбитр КХЛ: «Количество судейских ошибок у нас и в НХЛ отличается кардинально. Здесь их меньше»
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судейство в Континентальной хоккейной лиге не хуже, а даже лучше, чем в НХЛ.
— Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением, что в КХЛ судят даже лучше, чем в НХЛ. Можете с этим согласиться?
— Я всегда сравниваю судейство в НХЛ и КХЛ. Не хочется оценивать своих североамериканских коллег, но, поверьте, количество ошибок у нас и за океаном отличается кардинально. Здесь их меньше. Почему-то в России судей только критикуют. Руководители клубов очень сильно переживают на тему судейских ошибок, хотя самое главное — они сейчас стали понимать, что это происходит не из-за предвзятого отношения. Судьи — это обычные люди, которые тоже ошибаются. Не все это понимают, — цитирует Анисимова «РБ Спорт».
— А благодаря чему удалось добиться судейства лучше, чем в НХЛ?
— Чувство ответственности и мотивационная сетка. То, как судьи продвигаются по плей-офф, позволяет им получить в следующем сезоне новый контракт. Они много думают на этот счет. Конечно, хочется, чтобы давления на наших судей было поменьше, но пока ситуация такая.
— У нас хоккеисты говорят: «Когда мы ошибаемся, то нас наказывают, а судей — нет». Наказывают ли судей в КХЛ за ошибки?
— Система наказаний уже есть давно. Игроки не знают, что у судей есть премиальная и бонусная часть в зарплате. В зависимости от работы арбитр может не получить бонусы за сезон. Если судья провел плохо матч, с него снимаются один-четыре процента ГОДОВОГО контракта. У хоккеистов такого нет: как бы они ни играли, они получают фиксированную часть по своему соглашению полностью.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|5.03
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|5.03
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|5.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -