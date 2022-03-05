В субботу, 5 марта, «Барыс» на своем льду примет «Металлург» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Первый матч клуб из Казахстана выиграл со счетом 3:2, а во втором уступил 2:6.

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 5 марта: «Барыс» — «Металлург», «Локомотив» — ЦСКА