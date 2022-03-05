Туохимаа и Секстон покинули «Нефтехимик»

Финский голкипер Франс Туохимаа и американский нападающий Дэн Секстон покинули «Нефтехимик», сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Нижнекамский клуб сегодня проведет третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (0-2).

Финн Туохимаа в этом плей-офф не выступал, а в регулярном чемпионате провел 26 матчей. Американец Секстон в 46 матчах регулярного сезона набрал 24 (7+17) очка, добавив к этому 1 (0+1) очко в двух матчах плей-офф.

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