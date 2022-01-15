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Сегодня, 20:59

Обвиненный в сексуальном насилии американец остается в составе «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

Американский хоккеист «Локомотива» Рид Буше в настоящий момент находится в расположении клуба.

«Рид Буше в настоящий момент находится в расположении «Локомотива» и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», — сообщили в пресс-службе клуба РИА Новости Спорт.

Ранее стало известно, что Буше признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда Буше было 17 лет.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220115/bushe-1768024723.html
Рид Буше
ХК Локомотив (Ярославль)
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6 Спартак 48 26 22 56
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