Агент Голдобина — о переходе хоккеиста из «Спартака» в СКА: «Люди проделали большую работу, теперь он должен отплатить за это своей игрой»

Агент нападающего СКА Николая Голдобина Сергей Исаков в разговоре с «СЭ» рассказал об уходе хоккеиста из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Коля хорошо знает Ларионова. Уверен, что Игорь Николаевич принял большое участие, чтобы Голдобин оказался в СКА. Сам Николай понимает, что люди проделали большую работу и теперь он должен отплатить за это своей игрой. Оба клуба при переходе повели себя цивилизованно. «Спартак» никак не стал строить препятствовать в этой ситуации», — сказал «СЭ» Исаков.

18 августа СКА забрал из списка отказов Голдобина.

Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.