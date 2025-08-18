«Шанхай Дрэгонс» подписал контракты с пятью игроками
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с защитниками Уиллом Райлли, Владиславом Валенцовым и Жереми Гроло, а также нападающими Паркером Фу и Спенсером Фу.
Спенсер Фу в сезоне-2024/25 провел 63 матча за китайскую команду в КХЛ и набрал 35 (17+18) очков. На счету Паркера Фу 15 (6+9) результативных баллов в 46 играх за «Шанхай Дрэгонс», который в прошлом сезоне носил название «Куньлунь».
Предыдущим клубом Валенцова был «Витязь», Гроло выступал за шведский «Фэрьестад», а Райлли в сезоне-2024/25 играл в чемпионате Чехии.
