Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 августа, 15:00

Агент Голдобина заявил об отсутствии конфликта со «Спартаком»: «Расстались абсолютно спокойно»

Александр Абустин
корреспондент

Агент нападающего СКА Николая Голдобина Сергей Исаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход хоккеиста из «Спартака».

«Абсолютно спокойно. Для нас, конечно, было неожиданным решение выставить Колю на драфт. Потому что игрок выбивает столько очков за два сезона, играет в первом звене и попадает в драфт отказов. Два года подряд он входил в тройку лучших бомбардиров лиги. Но это спорт, всегда происходят вещи, которые мы не контролируем. Если руководство «Спартака» посчитало, что так будет правильно для клуба, то кто их должен критиковать? Думаю, никто. Это же как солдат, куда его пошлют, там он и служит», — сказал Исаков «СЭ».

18 августа СКА забрал из списка отказов Голдобина.

Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Голдобин
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Популярное видео
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Голдобина — о переходе хоккеиста из «Спартака» в СКА: «Люди проделали большую работу, теперь он должен отплатить за это своей игрой»

Слепышев подпишет годичный контракт с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 30 23 7 48
2 Ак Барс 29 18 11 38
3 Авангард 27 17 10 37
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 30 15 15 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 28 12 16 28
8 Барыс 29 11 18 27
9 Адмирал 27 10 17 26
10 Салават Юлаев 28 10 18 23
11 Сибирь 29 9 20 21
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 19 11 41
2 Динамо Мн 29 19 10 41
3 Торпедо НН 31 19 12 41
4 Северсталь 29 20 9 40
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 29 14 15 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 27 7 20 19
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев - : -
23.11 15:00 Барыс – Авангард - : -
23.11 17:00 Северсталь – Лада - : -
23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости