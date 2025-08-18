Агент Голдобина заявил об отсутствии конфликта со «Спартаком»: «Расстались абсолютно спокойно»

Агент нападающего СКА Николая Голдобина Сергей Исаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход хоккеиста из «Спартака».

«Абсолютно спокойно. Для нас, конечно, было неожиданным решение выставить Колю на драфт. Потому что игрок выбивает столько очков за два сезона, играет в первом звене и попадает в драфт отказов. Два года подряд он входил в тройку лучших бомбардиров лиги. Но это спорт, всегда происходят вещи, которые мы не контролируем. Если руководство «Спартака» посчитало, что так будет правильно для клуба, то кто их должен критиковать? Думаю, никто. Это же как солдат, куда его пошлют, там он и служит», — сказал Исаков «СЭ».

18 августа СКА забрал из списка отказов Голдобина.

Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.