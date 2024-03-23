23 марта пройдет матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — СКА

КХЛ объявила, что 23 марта состоится четвертый матч серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА (3-0). Он начнется с минуты молчания.

Ранее лига сообщила о переносе игры «Спартак» — «Металлург».

«Четвертая игра серии «Автомобилист» — СКА состоится в субботу, 23 марта, и начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены», — говорится в заявлении КХЛ.

Четвертая игра между «Автомобилистом» и СКА пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 по московскому времени.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.