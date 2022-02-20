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Сегодня, 11:19

«Уволен»: «Авангард» отреагировал на игру финна Вилле Покка в финале Олимпиады с Россией

«Авангард» «уволил» своего финского защитника после победы над Россией в финале Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

«Авангард» в своем Twitter пошутил над финским защитником Вилле Покка, который сегодня, 20 февраля, выиграл золото Олимпиады в Пекине.

В омском клубе сфотографировали место в раздевалке, которое принадлежит Покка. Оно перетянуто лентами, а на бумажке написано Fired (перевод — уволен. — Прим. «СЭ»).

Напомним, что именно Покка сравнял счет в финальном матче Олимпиады против России (2:1). 27-летний Покка выступает за «Авангард» с 2017 года. В прошлом году в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.

Финляндия впервые выиграла золотые медали Олимпиады.

Вилле Покка
Сборная России по хоккею
ХК Авангард
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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