«Уволен»: «Авангард» отреагировал на игру финна Вилле Покка в финале Олимпиады с Россией

«Авангард» «уволил» своего финского защитника после победы над Россией в финале Олимпиады

«Авангард» в своем Twitter пошутил над финским защитником Вилле Покка, который сегодня, 20 февраля, выиграл золото Олимпиады в Пекине.

В омском клубе сфотографировали место в раздевалке, которое принадлежит Покка. Оно перетянуто лентами, а на бумажке написано Fired (перевод — уволен. — Прим. «СЭ»).

Напомним, что именно Покка сравнял счет в финальном матче Олимпиады против России (2:1). 27-летний Покка выступает за «Авангард» с 2017 года. В прошлом году в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.

Финляндия впервые выиграла золотые медали Олимпиады.