Стало известно время начала финального матча юниорского чемпионата мира, в котором сыграют сборные России и Канады. Встреча пройдет 7 мая и начнется в 04.00 по московскому времени.

Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдет 7 мая (начало — в 00.00 по московскому времени).

Напомним, в полуфинале Россия победила Финляндию со счетом 6:5. В составе российской сборной голы забили Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2).

Канада в своем полуфинале разгромила Швецию (8:1) и таким образом выиграла все свои матчи на турнире.

Юниорский чемпионат мира проходит с 27 апреля по 7 мая в США.