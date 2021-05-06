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Стало известно время начала матча финала ЮЧМ-2021 Россия — Канада

08:54
Стало известно время финала ЮЧМ Россия — Канада. Фото IIHF
Стало известно время финала ЮЧМ Россия — Канада. Фото IIHF
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Стало известно время начала финального матча юниорского чемпионата мира, в котором сыграют сборные России и Канады. Встреча пройдет 7 мая и начнется в 04.00 по московскому времени.

Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдет 7 мая (начало — в 00.00 по московскому времени).

Напомним, в полуфинале Россия победила Финляндию со счетом 6:5. В составе российской сборной голы забили Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2).

Канада в своем полуфинале разгромила Швецию (8:1) и таким образом выиграла все свои матчи на турнире.

Юниорский чемпионат мира проходит с 27 апреля по 7 мая в США.

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