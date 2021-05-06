Российский хоккеист Мирошниченко признан лучшим игроком дня ЮЧМ-2021

Форвард сборной России Иван Мирошниченко признан лучшим хоккеистом игрового дня юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею.

В полуфинале турнира против Финляндии (6:5) 17-летний нападающий оформил дубль.

На ЮЧМ Мирошниченко провел 6 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла Швецию (8:1) в полуфинале ЮЧМ-2021. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая (начало — в 04.00 по мск).