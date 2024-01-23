Суперклуб Вяхиревой на грани банкротства. Анна с партнерами вынуждена просить деньги у болельщиков

В худшем случае клуб даже не доиграет нынешний сезон.

Анна Вяхирева летом 2022 года уехала из России, чтобы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. И выбрала для этого, как казалось, лучшую площадку. Сильнейшую команду в Норвегии, которую справедливо считают одной из главных «гандбольных» держав планеты, по крайней мере в женском гандболе. И поначалу все шло и правда неплохо. Вяхирева легко вписалась в звездный коллектив «Вайперса» и вместе с «гадюками» оформила «требл» — выиграла как национальную лигу, так и кубок с Лигой чемпионов. Однако теперь карьера россиянки под угрозой, ведь ее команда на грани банкротства. Сможет ли ставший великим клуб из маленького норвежского Кристиансанна выжить, и что делать Вяхиревой при худшем исходе?

Отказ спонсоров привел к кризису

«Вайперс» из Кристиансанна — это явление в истории гандбола. Клуб из городка, население которого едва превышает 100 тысяч (а это даже по норвежским меркам не сказать чтобы очень много), стал не просто лучшим клубом в Европе. «Вайперс» последние три сезона откровенно доминирует. Норвежскую лигу «гадюки» выигрывают уже шесть лет подряд, а с 2021 года никому не отдают и титул лучшей команды в европейской Лиге чемпионов. Тем приятнее, что лидер команды — это россиянка Анна Вяхирева, чей особый статус доказывается званием MVP прошлого сезона в ЛЧ. Однако сейчас у лучшей команды континента не самые простые времена. Причем речь не о кадровых или игровых проблемах — с этим пока заметных трудностей нет. Дело в финансах, но все понимают, что без денег долго команда существовать не сможет.

«Вайперс» уже сократили бюджет на пять миллионов норвежских крон, но этого недостаточно. Сейчас резервов с трудом хватает, чтобы закончить сезон. Но если команде придется пойти на дополнительные траты, то возможен сценарий снятия с чемпионата. От клуба отказались несколько прежних спонсоров, притом что расходы только выросли. По крайней мере генеральный менеджер клуба Бенедикте Лойланд пеняет на мировой кризис. Повысились транспортные расходы из-за инфляции. А ее рост связан с волатильностью норвежской кроны. Страна отказывается входить в еврозону и вступать в Евросоюз, притом что крупный бизнес вынужден проводить большинство операций в евро. Вот и выходит, что колебания курса напрямую влияют на местную экономику. Другой вопрос, что экономический кризис влияет на всех, но риск расформирования нависает только над «гадюками».

Фото ГК «Вайперс»

Вяхирева лично звонила местным бизнесменам и просила «задонатить»

Объяснить, почему проблемы именно у Кристиансанна, не трудно. Клуб стал европейским гегемоном по банальной причине. В какой-то момент гандболом заинтересовался местный бизнесмен, и одним из ключевых спонсоров «Вайперс» стал производитель пива Christianssands Bryggeri, часть глобального холдинга Carlsberg. Новый спонсор позволил инвестировать в не самый заметный спорт фантастические по меркам гандбола деньги, что и позволяло собирать состав из лучших игроков планеты. Конечно, нельзя отрицать и таланты тренерского штаба, менеджмента. И все же первая победа в Лиге чемпионов была во многом достигнута благодаря важным трансферам. Которые затем проворачивать было все проще — в клуб ехали, уже понимая, что их ждет серьезное будущее. Но из-за кризиса пивоварам пришлось отказаться от лишних расходов, и поддержка местной женской команды прекратилась. Так гигантский бюджет стал той самой гирей, упавшей на голову менеджменту.

Ситуация настолько критичная, что игроки команды в свободное время лично прозванивают потенциальных меценатов. В Сети есть видео, где и Вяхирева проходится по списку контактов и пытается убедить бизнесменов вложиться в ее клуб. Конечно, такие акции имеют скорее медийный эффект, однако вполне возможно, что на кого-то они возымеют и прямое действие. Ведь одна история, когда о помощи просит руководство клуба сухим языком бизнеса. И совсем другое — когда тебе звонит «гандбольный Месси в юбке». Важная часть стратегии по спасению «Вайперс» и социальные сети. Гандболистки в различной форме пытаются донести до фанатов, что помочь любимцам надо прямо сейчас, иначе их любимая команда перестанет существовать. Открыт фонд, в который пожертвовать может любой желающий. «Нам важна каждая крона», — гласит лозунг на сайте сбора средств.

Фото ГК «Вайперс»

На фоне финансовых проблем у «Вайперс» начались и игровые

Подключиться к помощи «Вайперс» пообещали и власти Кристиансанна, ведь благодаря гандболу многие узнали о существовании небольшого городка. Однако специфика норвежского законодательства не позволяет выделить профессиональной команде деньги из бюджета напрямую. Так что поддержка может быть только на уровне выстраивания связей. Мэрия пытается повлиять как на бизнес, так и на простых горожан, мотивируя их поучаствовать в сборе средств в обмен, например, на проездной в общественном транспорте. «Если каждый норвежец пожертвует нам по две-три кроны, то все проблемы решены», — мечтает Лойланд. Пока развернуть краудфандинговую кампанию на всю страну гандболистам не удалось, однако после того, как о проблемах команды начали говорить звезды поп-сцены Норвегии, количество пожертвований увеличилось кратно. Игроки в свою очередь выразили готовность пойти на урезание контрактов, а также на схему с отложенными платежами.

Останутся ли звезды «Вайперс» в команде при текущих проблемах в межсезонье? Напрямую с финансовым кризисом поражения не связаны, но так вышло, что в текущем сезоне «гадюки» не радуют и в спортивном плане. Пока что они только четвертые в своей группе Лиги чемпионов, и для прохода на следующую стадию им нужно чудо. Пусть тренер Лене Рантала и настроена оптимистично, в текущем году «змеи из Кристиансанна» не входят в число главных фаворитов на европейский титул. Риски есть уступить и домашнюю корону — «Вайперс» уже несколько раз проиграли командам, в несколько раз уступающим им по потенциалу. Вяхирева в различных интервью говорила, что ей очень комфортно в новом клубе. Но если проблемы не решатся, придется серьезно думать о личном будущем.