19:00 | Гандбол

Вяхирева продлила контракт с "Ростов-Доном"

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Правая полусредняя "Ростов-Дона" и сборной России Анна Вяхирева продлила контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение с 24-летней спортсменкой рассчитано на три года.

Вяхирева перешла в "Ростов-Дон" в 2016 году. В составе этого клуба она дважды стала чемпионкой России, дважды завоевала Кубок страны и трижды – Суперкубок. 

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Дополнительная информация

http://www.rostovhandball.ru/?dialog=news-details&id=42110

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