Вяхирева продлила контракт с "Ростов-Доном"

Правая полусредняя "Ростов-Дона" и сборной России Анна Вяхирева продлила контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение с 24-летней спортсменкой рассчитано на три года.

Вяхирева перешла в "Ростов-Дон" в 2016 году. В составе этого клуба она дважды стала чемпионкой России, дважды завоевала Кубок страны и трижды – Суперкубок.

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