Правая полусредняя "Ростов-Дона" и сборной России Анна Вяхирева продлила контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение с 24-летней спортсменкой рассчитано на три года.
✒ Анна Вяхирева продлила контракт с "Ростов-Доном"https://t.co/sL2pyhlY3B pic.twitter.com/TaMmogijIa– ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) 13 марта 2019 г.
Вяхирева перешла в "Ростов-Дон" в 2016 году. В составе этого клуба она дважды стала чемпионкой России, дважды завоевала Кубок страны и трижды – Суперкубок.
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