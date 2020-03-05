Виктор Киреев: «Спартак» хочет стать одним целым"

Вратарь «Спартака» Виктор Киреев подвел итоги победного матча против клуба «Таганрог-ЮФУ» (32:24), а также рассказал о взаимоотношениях в команде и задачах на ближайшие игры.

— В первом тайме перед командой была поставлена задача — наиграть новые тактические схемы в защите, которые помогут нам показать хороший результат в приближающемся «Финале четырех» Кубка России, а также в плей-офф чемпионата, — сказал Киреев. — Так как наши действия были сконцентрированы на этом компоненте, преимущество над «Таганрогом-ЮФУ» не казалось внушительным на исходе первой половины матча. После перерыва тренерский штаб принял решение вернуться к старым схемам, по которым команда привыкла играть. Акцент сместился на нападение, что и позволило нам постепенно увеличивать преимущество и добиться разницы в 8 мячей.

Рад, что у меня получается страховать партнеров на последнем рубеже. Мы хотим стать по-настоящему одним целым, поэтому важно общаться на площадке во время игры. Например, я много взаимодействую с защитниками. Стараюсь им подсказывать по ходу матча, а также «заводить» эмоционально. Это ведь тоже функции вратаря.

Стоит отметить, что мы еще привыкаем друг к другу, ведь состав «Спартака» очень серьезно изменился. Сейчас еще и несколько игроков вернулись в строй после травм, поэтому нам потребовалось время в первом тайме, чтобы почувствовать друг друга.

Последнюю игру в регулярном этапе чемпионата России «Спартаку» предстоит провести на выезде. Оппонентом красно-белых станут действующие чемпионы страны — «Чеховские медведи». (Александр Акимов)