В Федерации гандбола Норвегии довольны новыми правилами, регламентирующими форму пляжниц

Президент федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио заявил, что в организации довольны новыми правилами, регламентирующими форму, в которой должны играть пляжные гандболистки.

«Я считаю, что совет Международной федерации гандбола (IHF) принял очень хорошее решение. Мы полностью удовлетворены новыми требованиями к форме. Мы разговаривали с девочками, они также довольны. Так что это просто прекрасно!» — приводит слова Лио «Газета.Ru».

В июле на чемпионате Европы по пляжному гандболу сборная Норвегии вышла в длинных шортах, а не в бикини. Европейская федерация гандбола (EHF) оштрафовала команду на 1500 евро за нарушение правил униформы.

Теперь новые правила позволяют спортсменкам выступать в обтягивающих шортах и футболках.