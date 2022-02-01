Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы-2022 по мини-футболу Россия — Украина в Нидерландах.

«Я был уверен сегодня в победе россиян над сборной Грузии. Думаю, что отказываться спортсменам от этого матча точно не нужно. Украинцы слишком долго шли к такому успеху на чемпионате Европы. Отказываться от игры — глупо. Наши футболисты просто так без боя полуфинал не отдадут. Очень надеюсь, что политика никак не будет замешена в это прекрасное спортивное мероприятие. Это будет не просто матч, а чуть-чуть больше. Этот матч, конечно, станет принципиальным, но не более того. И даже если украинская сборная проиграет, ничего страшного не произойдет. Наверно, сборная Россия подойдет к этому поединку в роли фаворита. Я ожидаю сумасшедшего накала страстей и качественного футбола!» — сказал Франков «СЭ».

4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной.

Сегодня, 1 февраля, россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов.

Украинцы ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро.