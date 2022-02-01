Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Неспортивное напряжение будет, однозначно, — цитирует украинца Metaratings. — Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы.

Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе, да и вообще было много прецедентов, когда команды из этих стран между собой не играли. Но здесь большой турнир, полуфинал, и игра, скорее всего, состоится, но опять же это будет политизировано. Болеть, конечно, буду за сборную Украины, тут даже не обсуждается».

Матч Россия — Украина состоится в Амстердаме 4 февраля.