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Сегодня, 21:11

Максим Калиниченко о матче Россия — Украина: «Неспортивное напряжение будет, однозначно»

Калиниченко считает, что в матче сборных России и Украины по мини-футболу будет неспортивное напряжение
Евгений Петров
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Неспортивное напряжение будет, однозначно, — цитирует украинца Metaratings. — Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы.

Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе, да и вообще было много прецедентов, когда команды из этих стран между собой не играли. Но здесь большой турнир, полуфинал, и игра, скорее всего, состоится, но опять же это будет политизировано. Болеть, конечно, буду за сборную Украины, тут даже не обсуждается».

Матч Россия — Украина состоится в Амстердаме 4 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/kalinichenko-v-matche-rossiya-ukraina-na-che-po-mini-futbolu-budet-nesportivnoe-napryazhenie-1187449/
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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