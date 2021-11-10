«И на этот организм тратятся мои налоги?» Звезду фристайла уничтожают на Украине за слова о России

Олимпийский чемпион Александр Абраменко очень смело выступил в интервью.

Этот парень — бриллиант украинского спорта. Он сенсационно победил на Олимпиаде-2018 во фристайле. Больше медалей на тех Играх у Украины не было вообще. А еще весь мир облетел кадр из Пхенчхана: Абраменко прямо на пьедестале обнимается с россиянином Ильей Буровым. Подоплеку, думаю, объяснять не надо.

Если у нас война, почему никто не может победить?

Александр по-прежнему в топе. На ЧМ-2019 он стал вторым, уступил лишь еще одному нашему спортсмену — Максиму Бурову. Брату Ильи. Сейчас вовсю готовится к Пекину-2022. И накануне дал интервью порталу Tribuna, которое взорвало инфопространство как в России, так и на Украине. Началось все с обсуждения скандала вокруг совместной фотографии Ярославы Магучих и Марии Ласицкене в Токио.

— Я в шоке от людей, — признался Абраменко. — Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.

— Если в Пекине снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

— Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

— Ваша жена также считает ситуацию неоднозначной?

— Ну да. Однозначно, это как в 1942-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже никто ж правды не скажет — из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать. Я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

— Война.

— И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются? Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями. Сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды.

Все меньше хочется болеть за таких наших

На Украине эти слова вызвали шквал критики. Наглядный пример — самые заплюсованные комментарии на все той же Tribuna. Добавим для понимания контекста, что в интервью спортсмен выступил против обязательной вакцинации.

А теперь глас народа:

— Почему антипрививочники и люди, топящие (открыто или нет) за «русский мир», так часто оказываются одними и теми же людьми? Кто-то думал об этом?

— Уже не секрет, что Рашкостан поддерживает и финансово, и информационно движение антиваксеров в Украине, так как это и подрывает экономику, дестабилизирует ситуацию в стране и разделяет общество. И стоит отметить, у них пока очень даже неплохо это получается...

— Вот действительно неудобно стало после фразы о Великой Отечественной, именно на этом моменте у меня уже тоже начало подгорать, это была та самая отправная точка. Это просто Кайри Ирвинг украинского фристайла. Войны нет, вакцины истребляют людей, странно, что еще Земля у него не плоская. Видно, что человек пытается анализировать все, подвергает сомнению все, что ему говорят, но то, какие выводы он из этого делает, — ну на голову не налезает просто. Все меньше на Олимпиаде хочется болеть не за шведов (и немного норвежцев), а за таких «наших».

— А, ну все ясно. «Соседи», «братушки», «все люди — человеки», «не знаю, не все так однозначно». Еще и антивакс. И вот на этот организм тратятся мои налоги? Ну нахер. И плевать на его медаль.

В общем, вы поняли. Абсолютно все комментарии в такой стилистике.

Ты с нами или против?

Хороши и у нас. Вот заголовок РИА: «Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию». Уверен, не за горами комментарии депутатов.

Хотя Абраменко ни за кого не вступался. Он вообще не призывает занимать ни одну из сторон. Просто пытается не поддаться мощному потоку информации, а найти какую-то свою правду. Как по вакцинам, так и по российско-украинскому конфликту. Вполне может быть, что где-то он неправ. Но ведь желание разобраться, дискутировать, задавать вопросы — это абсолютно нормально.

И вместо того, чтобы по фактам объяснять ему какие-то моменты и аргументированно пытаться перетянуть на свою сторону, человека с ног до головы обливают грязью, а пропагандисты подсвечивают ситуацию в выгодном для себе свете. Такое сейчас время. Жесткое и бескомпромиссное. Какие-то примирительные акценты не в моде. Практически по всем вопросам дискуссия убита. Хоть политика, хоть вакцины, хоть история. Ты либо с нами, либо против нас. Третьего не дано.