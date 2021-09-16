Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами? Магучих разгласила тайну

Призер Олимпиады в прыжках в высоту не устает отвечать хейтерам из-за совместных фотографий с россиянкой Марией Ласицкене.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова вынуждена отвечать на обвинения в дружбе с офицером российской армии Марией Ласицкене. Сама 19-летняя уроженка Днепропетровска является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины, и поэтому некоторые ее радикальные соотечественники считают, что девушка в погонах не имеет права не только обниматься, но даже находиться в одном кадре с представительницей ВС РФ. Устав оправдываться, Магучих заявила, что в будущем собирается придерживаться инструкций, в которых изложены правила поведения украинских спортсменов в общении с россиянами. Ранее о существовании подобного документа было неизвестно.

— Инструкции появились, — подтвердила Ярослава в интервью изданию «Информатор». — Но двигаемся дальше и смотрим, как все это будет. Реакция на фото? Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки.

Флаги не должны обниматься

После Олимпиады в Токио, где Ярослава была фаворитом, но уступила не только Ласицкене, но и австралийке Николе Макдермот, на юную спортсменку обрушилась волна гнева патриотически настроенных соотечественников. Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион даже назвала прыгунью «биомусором». Причиной недовольства стало то, что Магучих, завернувшись в украинский флаг, обнялась с россиянкой, на которую был наброшен флаг Олимпийского комитета России. После этого страшного проступка политически незрелую спортсменку вызывали на беседу в Министерство обороны Украины, после которой девушка написала в соцсетях, что сделала скандальное фото «на эмоциях» и предупредила других украинских атлетов: «Враг готов на все».

— Когда девочки обнимались, то флаг Украины теоретически обнимался с флагом России, — объяснял причины нападок на прыгунью украинский тележурналист Дмитрий Гордон в интервью ютуб-каналу «ФАК.Подкаст». — Мы не можем сегодня обниматься с представителями России, когда на это смотрит весь мир. Ярославу нужно было предупредить заранее. Наверняка должен был быть человек, который бы сказал: обниматься — пожалуйста. Но там, где флаги, это делать не надо. Это политически неправильно.

При этом Магучих поддержали некоторые украинские спортсмены (им потом тоже досталось от патриотов) и даже министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт. «Я считаю, что в тот момент она просто была в состоянии эйфории, и не контролировала себя, — отметил чиновник. — Если мы не хотим потерять еще и эту спортсменку, не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали».

Ну, так принято в спорте

Явно напуганный скандалом вокруг Ласицкене, украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографировать с россиянами на подиуме Олимпиады в Токио. Свой поступок он прокомментировал так: «Проявил неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Но и для Ярославы извинениями все не закончилась. Вскоре она была вынуждена объясняться из-за коллективного селфи, сделанного во время финала «Бриллиантовой лиги» Цюрихе. В кадре уже не было флагов и находились также спортсменки из других стран. Но на плече Ярославы лежала чья-то неопознанная рука, и патриоты заподозрили, что это рука Ласицкене.

— За последний месяц я выслушала о себе много интересного, — возмутилась Магучих. — Фото было сделано по просьбе (польской) прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста.

— За свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. Кто-то из тех, говорящих в ее адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться? — вступился за спортсменку глава федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин в интервью изданию «Обозреватель». — Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения — так отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Степанова рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало — и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм.

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Грустные мысли

И тем не менее, вопросы о совместных фото с Ласицкене в интервью Магучих продолжаются. И отвечая на один из них, Ярослава рассказала о наличии неких инструкций, регламентирующих общение украинских спортсменов с россиянами. На самом деле на этот документы было бы очень интересно взглянуть. Потому что до сих пор было известно только о существовании устных рекомендаций представителями сборной Украины не общаться с российскими СМИ, которые много спортсмены спокойно игнорируют. В честности — на недавнем чемпионате Европы по волейболу.

Перед Олимпиадой в Токио ходили слухи о некой «методичке» с правилами поведения в микс-зоне и на пресс-конференциях для российских спортсменов, но потом выяснилось, что никаких официальных политических рекомендаций у наших олимпийцев нет. Что касается представителей других стран, что, возможно, с некоторыми из них действительно стоило бы провести ликбез. Потому что в Токио отдельные западные спортсмены несли о русском допинге откровенную чушь, разжигая ненужные страсти, а потом рассказывая, что их неправильно поняли. В любом случае, инструкции для атлетов в мировом спорте не запрещены. Другой разговор, что наличие такого документа в сборной Украины наводит на грустные мысли.