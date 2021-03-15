Россия круто выступает на ЧМ по фристайлу. Теперь ждать золота на Олимпиаде?

Одной из сенсационных звезд чемпионата мира стала 18-летняя Анастасия Смирнова, которая в финале параллельного могула победила еще одну россиянку — Викторию Лазаренко

Спорт молодеет. Конечно, не во всех видах так радикально, как в женском одиночном фигурном катании, где выигрывают 15-летние девушки (ничего плохого, так просто проще), но и в сноуборде, где пару недель назад победила Софья Надыршина, которой 17, или в фристайле, где золото на пару разыграли Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. Победа в параллельном могуле вместе с бронзой Насти в обычном стала настоящим успехом российского фристайла — последняя медаль в сингл-могуле была в 2015 году. А первого места в могуле не было никогда.

Первая медаль с 2015 года

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае, но пандемия коронавируса внесла свои корректировки и здесь. В итоге турнир прошел в четырех странах: кроссы — в Швеции, сноуборд — в Словении, биг-эйр, хафпайп и слоупстайл — в США и могул — в Казахстане. Соревнования по могулу закончились несколько дней назад, хотя чемпионат мира еще не завершился — остались квалификация и финалы по биг-эйру. Из всего фристайла (не считая кроссов и сноуборда) лучшие результаты у россиян были в могуле и акробатике. На Олимпиаде в Сочи пермяк Александр Смышляев взял бронзу, равно как и на чемпионате мира-2015. С тех пор крупных успехов в могуле не было. А теперь — прорыв.

Многие из российских спортсменов тренируются в Пермском крае в Чусовом на базе «Огонек» — там наиболее приспособленные трассы для занятий по фристайлу и кроссу. Там же тренируются и Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко — именно в Чусовом были предоставлены все условия для занятий даже в период пандемии.

— Эмоции приходят позже, когда мы уже далеко от горы. Я рада, мы упорно тренировались в Чусовом и шли к чемпионату мира. Несмотря на пандемию и карантин, мы достаточно хорошо оттренировались, — рассказала чемпионка в небольшом видеоинтервью Федерации фристайла России.

Могул — достаточно техничная дисциплина, в которой не обязательно нужно приехать первым, чтобы победить. Это только один из критериев, но еще необходимо правильно спуститься по бугристой трассе и выполнить два прыжка с трамплинов. Кроме скорости оцениваются как раз прыжки и техника поворотов.

Исторический успех в параллельном могуле

Смирнова еще в 13 (!) лет была многообещающей фристайлисткой, въехав в топ-6 на чемпионате России в том же Чусовом в обычном и параллельном могуле. Второй отличается тем, что два спортсмена идут по трассе параллельно, а лучший из них выходит в следующий раунд. В следующем году Настя уже была в тройке на чемпионате страны и юниорском первенстве мира. А в 2019-м уже остановилась в шаге от пьедестала взрослого чемпионата мира. Тогда это считалось большим успехом российского фристайла.

И вот в Алматы наконец медаль. Бронза, которая отсвечивает серебром, — до казахской спортсменки Юлии Галышевой не хватило всего 11 сотых балла. Результат объясняется перестановками в тренерском штабе и изменениями в системе подготовки — они были сделаны в 2016 году, так что потребовалось несколько лет, чтобы система начала работать.

— Для российского могула это очень важный результат, — поделился наблюдениями президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. — Мы долго шли к этой медали, учитывая, что последняя медаль у россиян на чемпионате мира в могуле была в 2015 году. В 2016 году мы провели изменения в тренерском штабе и перестроили систему подготовки... Мы видим потенциал наших спортсменов: профессиональные качества, психологические и технические особенности. Наши могулисты могут бороться за медали на мировых турнирах.

А на следующий день — еще две медали: золото и серебро в параллельном могуле. Впервые на чемпионатах мира в финале за победу боролись российские спортсменки. Виктории лучше удалось прохождение по трассе — она была быстрее Анастасии. Но прыжки Смирновой оценены чуть лучше. Жаль только, что этот вид фристайла пока не является олимпийской дисциплиной.

Конечно, повлиял еще и перенос чемпионата мира из Китая в Казахстан и другие страны (должны были пройти тестовые соревнования перед Олимпиадой, но из-за коронавируса было принято решение о переносе), да и китайские спортсмены не смогли в полной мере принять участие в турнире — они отказывались от этапов Кубка мира незадолго до чемпионата.

FIS Freestyle Ski World Championships Almaty 2021 — Dual Moguls results



Top-3 Women:

1.Anastasiia Smirnova (RSF)

2.Viktoriia Lazarenko (RSF)

3.Anastassia Gorodko ??



Top-3 Men:

1.@MikaelKingsbury ??

2.Matt Graham ??

3.Ikuma Horishima ??



??? pic.twitter.com/QPWxavBmTW — FISfreestyle (@FISfreestyle) March 9, 2021

Но в совокупности выступление российских спортсменов дарит реальную надежду на успех на Играх в Китае в следующем году — здесь еще нужно упомянуть четвертое место 20-летнего Никиты Новицкого, чемпиона мира среди юниоров. Так что, учитывая прекрасные ресурсы для подготовки и молодость команды России, перспективы очень неплохи.