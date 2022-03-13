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Сегодня, 17:17

Призер Олимпиады в Пекине Смирнова выиграла заключительный этап Кубка России по фристайлу

Иван Шитик
Корреспондент

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Анастасия Смирнова завоевала золотую награду на заключительном этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине могул. Соревнования прошли в городе Чусовой Пермского края.

Представляющая Московскую область и Пермский край спортсменка показала результат 79,35 балла. Второе место заняла Светлана Иванова из Санкт-Петербурга (71,76), третье — Анна Герасимова из Санкт-Петербурга (71,58).

В мужских соревнованиях победу одержал Никита Андреев из Санкт-Петербурга (85,11). Серебро в активе Андрея Махнева из Пермского края (80,58), бронзу завоевал Никита Паркачев, представляющий Московскую область и Пермский край (79,43).

Источник: https://tass.ru/sport/14055821
Анастасия Смирнова
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