Фристайлисты Шульдяков и Смирнова стали чемпионами России в парном могуле

Состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине парный могул, который прошел в Кемеровской области на базе «Горная Саланга».

Чемпионом России стал Артем Шульдяков, серебряная медаль в активе Алексея Лыжина, бронзовая — у Никиты Новицкого. Антон Латышев стал четвертым.

Анастасия Смирнова стала чемпионкой России, серебряную медаль завоевала Дарья Ханова, бронзовая в активе Алисы Брюхановой. Светлана Иванова стала 4-й.

Результаты (мужчины):

1. Артем Шульдяков (Пермский край);

2. Алексей Лыжин (Краснодарский край);

3. Никита Новицкий (Красноярский край);

4. Антон Латышев (Пермский край).

Результаты (женщины):

1. Анастасия Смирнова (Московская область, Пермский край);

2. Дарья Ханова (Пермский край);

3. Алиса Брюханова (Томская область);

4. Светлана Иванова (Санкт-Петербург).