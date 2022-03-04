Фристайлисты Шульдяков и Смирнова стали чемпионами России в парном могуле
Состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине парный могул, который прошел в Кемеровской области на базе «Горная Саланга».
Чемпионом России стал Артем Шульдяков, серебряная медаль в активе Алексея Лыжина, бронзовая — у Никиты Новицкого. Антон Латышев стал четвертым.
Анастасия Смирнова стала чемпионкой России, серебряную медаль завоевала Дарья Ханова, бронзовая в активе Алисы Брюхановой. Светлана Иванова стала 4-й.
Результаты (мужчины):
1. Артем Шульдяков (Пермский край);
2. Алексей Лыжин (Краснодарский край);
3. Никита Новицкий (Красноярский край);
4. Антон Латышев (Пермский край).
Результаты (женщины):
1. Анастасия Смирнова (Московская область, Пермский край);
2. Дарья Ханова (Пермский край);
3. Алиса Брюханова (Томская область);
4. Светлана Иванова (Санкт-Петербург).