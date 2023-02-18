Экс-тренер «Реала» Шустер назвал отличие между Месси и Марадоной

Футбольный тренер Бернд Шустер сравнил аргентинских футболистов Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Месси никогда не говорил, что готов умереть за свою страну и народ. Он держит это в себе. Этим он отличается от Марадоны. Диего никогда не боялся выражать свои чувства», — передает слова специалиста AS.

Оба игрока становились чемпионами мира в составе сборной Аргентины. Месси завоевал свой трофей в декабре 2022 года. Марадона стал чемпионом в 1986 году.