Жоау Феликс: «В сборной Португалии очень уверены, что обыграют Хорватию»

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс поделился настроем перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 с Хорватией.

«Болельщики могут быть спокойны. То, что мы сыграли вничью два матча, не означает, что мы стали менее уверенными. Это чемпионат мира. Всем просто нужно сохранять спокойствие. Мы очень уверены, что обыграем Хорватию», — цитирует 26-летнего футболиста ESPN.

Матч Португалия — Хорватия пройдет в ночь на 3 июля в Торонто.

На групповой стадии ЧМ-2026 Португалия (пять очков после трех матчей) стала второй в группе K.