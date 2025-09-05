Сборные Колумбии и Боливии встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Колумбии и Боливии встретятся в матче 17-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и начнется в 2.30 по московскому времени.

Результаты матчей игрового дня отборочного турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

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05 сентября 2025, 02:30. Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья)

Первая встреча команд в отборе завершилась победой Боливии со счетом 1:0. После 16 туров Колумбия находится на шестом месте с 22 очками, а Боливия идет восьмой с 17 очками.