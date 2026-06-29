Кот-д'Ивуар и Норвегия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ

Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Дата и время начала матча Кот-д'Ивуар — Норвегия

Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия пройдет во вторник, 30 июня. Игру примет стадион «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Где смотреть трансляцию матча Кот-д'Ивуар — Норвегия

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями игры Кот-д'Ивуар — Норвегия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф со второго места в группе E. Команда набрала 6 очков и в заключительном туре обыграла Кюрасао — 2:0. Норвегия заняла второе место в группе I, где также выступали Франция, Сенегал и Ирак.

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