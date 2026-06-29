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Нидерланды — Марокко: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Нидерланды и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира 30 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Нидерландов.
Фото Getty Images

Сборные Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Нидерланды
Марокко

Игру Нидерланды — Марокко будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск»

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Марокко можно в матч-центре нашего сайта.

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе F, набрав 7 очков. Команда сыграла вничью с Японией (2:2), обыграла Швецию (5:1) и Тунис (3:1). Марокко стало вторым в группе C с 7 очками. Марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), победили Шотландию (1:0) и Гаити (4:2).

Победитель матча Нидерланды — Марокко в 1/8 финала сыграет со сборной Канады.

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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