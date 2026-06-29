Германия — Парагвай: дата и время начала матча ЧМ по футболу
Германия и Парагвай сыграют в матче 1/16 финала ЧМ
Сборные Германии и Парагвая сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.
Дата и время начала матча Германия — Парагвай
Матч Германия — Парагвай пройдет в понедельник, 29 июня. Игру примет стадион «Джиллетт» в Фоксборо (США). Начало — в 23.30 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию матча Германия — Парагвай
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Следить за ключевыми событиями игры Германия — Парагвай можно также в матч-центре на нашем сайте.
Германия на групповом этапе обыграла Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1), а также уступила Эквадору — 1:2. Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией — 0:0.
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