Германия и Парагвай сыграют в матче 1/16 финала ЧМ

Сборные Германии и Парагвая сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Дата и время начала матча Германия — Парагвай

Матч Германия — Парагвай пройдет в понедельник, 29 июня. Игру примет стадион «Джиллетт» в Фоксборо (США). Начало — в 23.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)

Где смотреть трансляцию матча Германия — Парагвай

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями игры Германия — Парагвай можно также в матч-центре на нашем сайте.

Германия на групповом этапе обыграла Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1), а также уступила Эквадору — 1:2. Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией — 0:0.

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