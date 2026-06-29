Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 22:31

Германия — Парагвай: защитник московского «Динамо» Касерес выйдет с первых минут

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Парагвая на матч 1/16 плей-офф чемпионата мира-2026.

Встреча пройдет 29 июня в Фоксборо (США) и начнется в 23.30 по московскому времени. Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес выдйет на поле с первых минут.

Германия: Нойер, Киммих, Та, Рюдигер, Браун, Павлович, Нмеча, Сане, Ундав, Вирц, Хаверц.

Парагвай: Хиль, Канале, Алонсо, Гомес, Касерес, Альмирон, Галарса, Бобадилья, Энсисо, Кубас, Авалос.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Парагвая по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Германия — Парагвай: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч 1/16 финала ЧМ
Нидерланды — Марокко: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу
Мартинелли забил самый поздний гол в матчах навылет на ЧМ с 1966 года
Германия — Парагвай: дата и время начала матча ЧМ по футболу
Канчельскис назвал закономерной победу Бразилии над Японией: «Хотели удержать счет, но так не бывает»
Бразилия перевернула игру с Японией после провального тайма. Мартинелли забил на 90+5-й минуте!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канчельскис назвал закономерной победу Бразилии над Японией: «Хотели удержать счет, но так не бывает»

Германия — Парагвай: дата и время начала матча ЧМ по футболу

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости