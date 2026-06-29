Германия — Парагвай: защитник московского «Динамо» Касерес выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Парагвая на матч 1/16 плей-офф чемпионата мира-2026.

Встреча пройдет 29 июня в Фоксборо (США) и начнется в 23.30 по московскому времени. Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес выдйет на поле с первых минут.

Германия: Нойер, Киммих, Та, Рюдигер, Браун, Павлович, Нмеча, Сане, Ундав, Вирц, Хаверц.

Парагвай: Хиль, Канале, Алонсо, Гомес, Касерес, Альмирон, Галарса, Бобадилья, Энсисо, Кубас, Авалос.