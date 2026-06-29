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29 июня, 23:10

Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче Бразилия — Япония

Руслан Минаев
Неймар.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил нападающего Неймара в матче против Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы берегли Неймара для экстра-таймов. Я говорил с ним, он мог выйти на замену на 60-й или 65-й минуте. Мы сравняли счет, и я решил не менять структуру игры, потому что команда контролировала матч», — приводит Globo Esporte слова Анчелотти.

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли (крайний слева) празднует победный гол в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.Бразилия перевернула игру с Японией после провального тайма. Мартинелли забил на 90+5-й минуте!

В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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