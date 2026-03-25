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25 марта, 01:57

Фабиньо: «Неймар может сыграть очень важную роль на чемпионате мира»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо считает, что нападающий «Сантоса» Неймар может помочь национальной команде на чемпионате мира-2026.

«Неймар по-прежнему остается самым талантливым бразильским игроком сейчас. Он может изменить ситуацию в любой момент, поэтому может сыграть очень важную роль на чемпионате мира. На этом турнире нужны лучшие игроки. А Неймар, если он в хорошей форме, если у него есть игровой ритм и он физически хорош, — он лучший. Лично мне он очень нравится!» — приводит L'Equipe слова Фабиньо.

Неймар не попал в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи со сборными Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля). В 128 матчах за сборную Бразилии за карьеру он забил 79 голов и сделал 59 результативных передач. В последний раз играл за команду в октябре 2023 года.

Бразилия на ЧМ-2026 сыграет в группе С с командами Гаити, Шотландии и Марокко. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

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